Пенсионерка из Петрозаводска перевела мошеннику 100 тысяч рублей

Телефонный собеседник традиционно представился "сотрудником службы безопасности банка", сообщили в МВД Карелии.

Мужчина уточнил, есть ли у женщины счета в указанной организации или кредитные карты. После этого он сообщил, что неизвестные хотели провести мошеннические действия в определенном банкомате с ее картой. Пенсионерку попросили подойти к указанному банковскому терминалу и не прерывать телефонный разговор.

Петрозаводчанка четко следовала телефонным инструкциям. Придя в указанное место, она с помощью нескольких транзакций обналичила 100 тысяч рублей со своей кредитки.

Женщина держала в руках наличные деньги, они уже были в безопасности. Но, слушая звонившего, она самостоятельно перевела их на счет, который ей указали. Для большей убедительности перед совершением операции ей сказали, что на следующий день женщина сможет забрать в отделении банка новую карту с размещенными на ней деньгами.

Совершив переводы, женщина все-таки обратилась в банк лично, где и узнала, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.