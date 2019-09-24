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Новости. Криминал
12:34, 24 Сентября 2019
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Пенсионерка из Петрозаводска перевела мошеннику 100 тысяч рублей

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Телефонный собеседник традиционно представился "сотрудником службы безопасности банка", сообщили в МВД Карелии.

Мужчина уточнил, есть ли у женщины счета в указанной организации или кредитные карты. После этого он сообщил, что неизвестные хотели провести мошеннические действия в определенном банкомате с ее картой. Пенсионерку попросили подойти к указанному банковскому терминалу и не прерывать телефонный разговор.

Петрозаводчанка четко следовала телефонным инструкциям. Придя в указанное место, она с помощью нескольких транзакций обналичила 100 тысяч рублей со своей кредитки.

Женщина держала в руках наличные деньги, они уже были в безопасности. Но, слушая звонившего, она самостоятельно перевела их на счет, который ей указали. Для большей убедительности перед совершением операции ей сказали, что на следующий день женщина сможет забрать в отделении банка новую карту с размещенными на ней деньгами.

Совершив переводы, женщина все-таки обратилась в банк лично, где и узнала, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-09-24 13:17:07
Странно, что еще не всех таких "бедных пенсионерок" ободрали, неэффективно работают санитары населения...
кир
2019-09-24 12:42:48
Наши люди слов не понимают, а только действия. Решительные и обязательно связанные с болью.
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