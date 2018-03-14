Пенсионерка из Петрозаводска получила срок за призывы к вражде с евреями

Городской суд Петрозаводска вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, призывавшей к совершению преступлений в отношении евреев, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, пенсионерка из Петрозаводска весной 2016 года в Интернете призывала к совершению преступлений в отношении евреев по мотивам национальной ненависти и вражды, а также "размещала высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам национальности".

Суд приговорил женщину к 1 году условного заключения с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.