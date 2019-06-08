Пенсионерка опрокинулась на иномарке в Пряжинском районе

В Пряжинском районе Карелии водитель иномарки пострадала в результате опрокидывания автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД, 7 июня в 12:30 в Пряжинском районе на 39 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 55-летняя водитель Hyundai Getz отвлеклась от управления и допустила опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель получила травмы, ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.