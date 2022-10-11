Пенсионерка попала в больницу после страшной аварии в Петрозаводске

Подробности ДТП на Лесном проспекте рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.
В воскресенье, 30 октября, в 17.42 в районе дома №5 по Лесному проспекту 43-летний водитель грузовика МАN с полуприцепом сбил пешехода.
76-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места ДТП пожилую женщину госпитализировали в БСМП Петрозаводска. Ранее появилось видео этого происшествия.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание