Пенсионерка попала в больницу после страшной аварии в Петрозаводске

Подробности ДТП на Лесном проспекте рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.

В воскресенье, 30 октября, в 17.42 в районе дома №5 по Лесному проспекту 43-летний водитель грузовика МАN с полуприцепом сбил пешехода.



76-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



С места ДТП пожилую женщину госпитализировали в БСМП Петрозаводска. Ранее появилось видео этого происшествия.