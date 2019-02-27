Пенсионерка в Карелии лишилась почти миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в Лахденпохском районе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным пресс-службы МВД Карелии, 61-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. За несколько недель они похитили у потерпевшей почти один млн рублей.

В конце января жительнице Карелии на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником правоохранительной структуры. Мужчина сообщил, что ранее приобретенные лекарственные средства были поддельными. Поэтому пенсионерке полагалась компенсации в два миллиона рублей. Горожанку заинтересовала эта информация, она подробно расспросила звонившего, как ей получить эту крупную сумму.

Затем ежедневно жительнице Карелии звонили различные люди и представлялись адвокатами, следователями, консультантами и иными официальными лицами. Все они убеждали абонентку, что вот-вот она получит компенсацию. При этом им удалось убедить пенсионерку в оплате различных комиссий, они требовались якобы за оформление заявления в государственные структуры, услуги адвоката и так далее. После каждого звонка женщина переводила деньги на различные счета.

Так, первый ее перевод составил 4, 8 тыс. рублей. Когда собственные средства закончились (около 100 тыс. рублей), она стала занимать деньги у родственников, коллег и друзей. Свою просьбу гражданка аргументировала тем, что ей нужно оплачивать некие судебные тяжбы.

"В середине февраля жительница Карелии осознала, что многочисленные звонки от незнакомцев – это обман и обратилась в полицию. В общей сложности она перевела на счета злоумышленников 920 000 рублей", - уточнили в МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.