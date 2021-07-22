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Пенсионерка в Карелии взяла кредит на 150 тысяч рублей и отдала деньги мошенникам

Новости. Криминал
10:35, 23 Июля 2021
фото: фото: © pixabay.com

Жительница Питкяранты стала очередной жертвой телефонных аферистов.

Полицейские в Питкяранте проводят проверку по заявлению 73-летней горожанки. Женщина рассказал, что, ответив на звонок, узнала, что неизвестные оформили на ее имя кредит. Звонивший – псевдо-сотрудник банка настоял на срочном оформлении нового кредита, якобы для погашения долга, и переводе денег на продиктованные им номера телефонов. Пенсионерка выполнила под дистанционным руководством указания мошенника и перевела 150 тысяч рублей на неизвестные номера мобильных телефонов.

Вернувшись домой, жительница Питкяранты поделилась с соседкой произошедшей с ней историей. Женщина посоветовала обратиться в полицию, предположив, что так могли действовать мошенники.

Ранее в Карелии пенсионерка в надежде получить компенсацию в 196 тысяч отдала мошенникам свои деньги.

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