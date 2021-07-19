В Карелии пенсионерка в надежде получить компенсацию в 196 тысяч отдала мошенникам свои деньги

Очередной жертвой мошенников стала пожилая петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

К полицейским обратилась за помощью 75-летняя жительница Петрозаводска. Мошенники пообещали ей компенсацию, но выманили все ее сбережения.

Пенсионерке позвонила женщина, которая представилась «работником отдела выплат». Она поинтересовалась, не совершала ли пенсионерка покупку крема. А та действительно приобретала крем в сети около полугода назад, о чем и сообщила звонившей. «В таком случае Вам полагается компенсация 196 000 рублей. Тот крем был отравлен», - обрадовала телефонная собеседница.

На следующий день с пожилой петрозаводчанкой снова связались. Ей сказали, что сумма компенсации увеличилась до 366 000 рублей потому, что некоторые клиенты от нее отказались. Но чтобы получить деньги следует заплатить налог – 34 000 рублей. Горожанка перевела средства. Ей снова позвонили, якобы произошла ошибка: «Сумма налога повысилась из-за увеличения размера выплаты». Женщина перевела ещё 48 000 рублей.

Уже вечером петрозаводчанке поступил новый звонок. На это раз говорил мужчина, представившийся «юристом международного класса». Он сообщил, что пенсионерке повезло: «На услуги инкассации положена скидка – 50 %». Потребовалось перевести «всего» 45 000 рублей.

На следующий день пенсионерка с нетерпением ожидала курьера. И рассказала все дочери, которая пришла в гости. Та объяснила матери, что это были мошенники. Пожилую горожанку обманули на 127 000 рублей, 50 000 из которых были взяты в кредит.

Полиция Петрозаводска проводит проверку.

Ранее сообщалось, самые доверчивые жители России живут в Карелии - они чаще всех становятся жертвами кибермошенников.