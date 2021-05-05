Пенсионерка в Петрозаводске лишилась телефона после ухода гостя ее сына

В УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 73-летней горожанки о пропаже телефона стоимостью 15 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка сообщила полицейским, что гаджет мог забрать новый приятель ее сына, который в тот день находился у них в гостях. Никаких сведений о нем женщина не имела, сын запомнил только имя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, ранее судимого 41-летнего гражданина. Он дал признательные показания и вернул похищенный гаджет. Как выяснилось, мужчина собирался сдать его в пункт приема старой техники, но не успел туда дойти.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.