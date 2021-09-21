Пенсионерка в Петрозаводске попалась на удочку мошенников, поверив телефонному звонку

Петрозаводская полиция расследует очередной факт мошенничества — неизвестные выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Потерпевшая — 63-летняя горожанка — обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестные обманули и похитили у неё деньги.

В минувший вторник пенсионерке позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что неизвестные завладели ее данными и взял на имя женщины кредит. Собеседник объяснил, что идет спецоперация по поимке преступников и потерянные деньги можно вернуть — достаточно взять кредит на 120 тысяч рублей, обналичить его и перевести деньги на «безопасный» счет.

Пожилая женщина согласилась и выполнила все продиктованные по телефону инструкции. То, что она стала жертвой мошенников, пенсионерка осознала лишь после того, как рассказала о случившемся родственникам. Они и настояли на том, чтобы женщина обратилась в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.