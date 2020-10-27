Пенсионерка в Петрозаводске потеряла 18 тысяч рублей при попытке продать по интернету туфли

В Петрозаводске 62-летняя женщина пострадала от интернет-мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению 62-летней жительницы Петрозаводска.

Пенсионерка рассказала, что разместила объявление о продаже туфель на популярной интернет-площадке частных объявлений. Ей перезвонил потенциальный покупатель. Однако вместо зачисления средств с ее карты были списаны деньги – 18 124 рубля.

Установлено, что женщина в телефонной беседе не только назвала реквизиты своей банковской карты, но и продиктовала коды из смс-сообщений.

Полиция Карелии предупреждает! При совершении сделок в сети интернет никогда не сообщайте покупателю или продавцу парольную информацию к банковской карте. Используйте безопасные способы оплаты.