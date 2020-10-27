890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона, чтобы избавиться от рекламы
27.10.2020 19:40
Спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину 1
27.10.2020 21:30
За сутки в Карелии в больницы с коронавирусом попали 117 человек 6
Сегодня 08:58
Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин
Сегодня 13:18
Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 125 курсантов инфицированы COVID-19 17
Сегодня 11:41

Пенсионерка в Петрозаводске потеряла 18 тысяч рублей при попытке продать по интернету туфли

Новости. Происшествия
17:40, 28 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Петрозаводске 62-летняя женщина пострадала от интернет-мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению 62-летней жительницы Петрозаводска.

Пенсионерка рассказала, что разместила объявление о продаже туфель на популярной интернет-площадке частных объявлений. Ей перезвонил потенциальный покупатель. Однако вместо зачисления средств с ее карты были списаны деньги – 18 124 рубля.

Установлено, что женщина в телефонной беседе не только назвала реквизиты своей банковской карты, но и продиктовала коды из смс-сообщений.

Полиция Карелии предупреждает! При совершении сделок в сети интернет никогда не сообщайте покупателю или продавцу парольную информацию к банковской карте. Используйте безопасные способы оплаты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 6
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»