Пенсионерку спасли из пожара в Карелии

В Надвоицах загорелась квартира жилого дома, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.45 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома на ул. Металлургов, 10. В 14.00 пожар ликвидировали.

Квартира повреждена на площади 16 кв м.

Пожарные вывели из горящей квартиры пенсионерку.

Погибших и пострадавших нет.

Все обстоятельства происшествия выясняются.