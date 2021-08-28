Пенсионеры в Карелии получат ответы на вопросы о компенсации проезда к месту отдыха

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия проведет «горячую линию» по вопросам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам.

Специалисты ОПФР будут отвечать на вопросы жителей Карелии 31 августа с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (8142) 79 — 59-14.

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха предоставляется один раз в два года гражданам, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности. При этом пенсионер должен быть неработающим и проживать на территории Крайнего Севера или местности, приравненной к Крайнему Северу.