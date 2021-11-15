Перебои с телевизионным вещанием ждут жителей Карелии на следующей неделе

В Карелии в период 13-19 декабря возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.

Минтранс Карелии со ссылкой на Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия сообщает, что перерывы трансляции затронут населённые пункты Приладожья. Ожидаются кратковременные отключения трансляции телерадиосигнала на объектах сети цифрового эфирного телевидения 13–19 декабря. Перерывы связаны с обследованием технического состояния металлоконструкций.

13 декабря — Вяртсиля: внеплановые работы с 10.00 до 11.00.

14 декабря — Рускеала: внеплановые работы с 10.00 до 11.00.

15 декабря — Элисенваара: внеплановые работы с 10.00 до 14.00.