Перед смертью не надышишься? Психолог в Карелии дала антистрессовые советы выпускникам перед экзаменами

Психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук дала антистрессовые советы выпускникам, для которых началась экзаменационная пора.

«Перед смертью не надышишься», — сказала студентка ПетрГУ одногруппникам, продолжающим штудировать свои конспекты, сидя у аудитории, где должен был пройти экзамен.

«А если при жизни не дышал?!» — отвечали ей перепуганные друзья.

Такую картинку можно встретить в любом вузе. Студенты, два раза в год сдавая сессии, никогда не уверены, что готовы на 100 процентов. Что уж говорить о выпускниках школ, особенно девятиклассниках, для которых ОГЭ — это первый серьезный опыт сдачи экзаменов, от результата которых зависит поступление в 10-й класс или техникум.

Сейчас для школьников началась горячая пора. С 19 мая стартовал основной период сдачи экзаменов для девятиклассников. Чуть позже начнутся испытания для одиннадцатиклассников. И сегодня нервничают все: выпускники, их родители и учителя. Как справиться с этим стрессом? Как ребенку приготовить себе подушку безопасности? Чем может помочь школьнику его взрослое окружение? Об этом «Столице на Онего» рассказала психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук.

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