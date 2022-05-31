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Перед смертью не надышишься? Психолог в Карелии дала антистрессовые советы выпускникам перед экзаменами

Новости. Общество
15:34, 04 Июня 2022
фото: © iStock

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Психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук дала антистрессовые советы выпускникам, для которых началась экзаменационная пора.

«Перед смертью не надышишься», — сказала студентка ПетрГУ одногруппникам, продолжающим штудировать свои конспекты, сидя у аудитории, где должен был пройти экзамен.

«А если при жизни не дышал?!» — отвечали ей перепуганные друзья.

Такую картинку можно встретить в любом вузе. Студенты, два раза в год сдавая сессии, никогда не уверены, что готовы на 100 процентов. Что уж говорить о выпускниках школ, особенно девятиклассниках, для которых ОГЭ — это первый серьезный опыт сдачи экзаменов, от результата которых зависит поступление в 10-й класс или техникум.

Сейчас для школьников началась горячая пора. С 19 мая стартовал основной период сдачи экзаменов для девятиклассников. Чуть позже начнутся испытания для одиннадцатиклассников. И сегодня нервничают все: выпускники, их родители и учителя. Как справиться с этим стрессом? Как ребенку приготовить себе подушку безопасности? Чем может помочь школьнику его взрослое окружение? Об этом «Столице на Онего» рассказала психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук.

Что делать детям и как правильно себя вести родителям, читайте здесь.

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