Перед судом предстанут жители Карелии, сообщник которых погиб при попытке вскрыть банкомат

В Вологодской области расследовано уголовное дело по фактам уничтожения банкоматов ради хищения денег.

Напомним, 8 октября 2019 года 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат в Череповце с использованием газового оборудования.

Полицейские установили, что к данному преступлению причастны несколько человек. Позже жители Карелии 36 и 37 лет были задержаны.

Установлено, что обвиняемые специализировались на взломе банкоматов, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Одного из участников преступления задержали сотрудники ГИБДД в Вашкинском районе Вологодской области. Другого – в Республике Карелия.

Общий ущерб, причинённый финансовым учреждениям, превысил 6,5 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.