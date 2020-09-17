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Перед судом предстанут жители Карелии, сообщник которых погиб при попытке вскрыть банкомат

Новости. Криминал
15:10, 18 Сентября 2020
фото: © кадр из видео/"МВД Медиа"
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В Вологодской области расследовано уголовное дело по фактам уничтожения банкоматов ради хищения денег.

Напомним, 8 октября 2019 года 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат в Череповце с использованием газового оборудования.

Полицейские установили, что к данному преступлению причастны несколько человек. Позже жители Карелии 36 и 37 лет были задержаны.

Установлено, что обвиняемые специализировались на взломе банкоматов, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Одного из участников преступления задержали сотрудники ГИБДД в Вашкинском районе Вологодской области. Другого – в Республике Карелия. 

Общий ущерб, причинённый финансовым учреждениям, превысил 6,5 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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