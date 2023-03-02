Перед выходными водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

Автолюбителей в столице Карелии проверят на употребление алкоголя.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в ближайшую пятницу, 3 марта, в столице Карелии пройдет профилактической мероприятие «Контроль трезвости».
Всего, согласно статистике ГИБДД, с начала года в Петрозаводске отстранили от управления 65 пьяных водителей.
О том, что за руль сел пьяный водитель, любой свидетель может сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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