Перед выходными водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

Автолюбителей в столице Карелии проверят на употребление алкоголя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в ближайшую пятницу, 3 марта, в столице Карелии пройдет профилактической мероприятие «Контроль трезвости».

Всего, согласно статистике ГИБДД, с начала года в Петрозаводске отстранили от управления 65 пьяных водителей.

О том, что за руль сел пьяный водитель, любой свидетель может сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.