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Новости. Криминал
15:27, 20 Апреля 2018

Переехавшие в Карелию жители Подмосковья издевались над своим 5-летним ребенком

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Малыша избивали, привязывали и не кормили.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Карелии, закончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего отца ребенка и его 39-летней сожительницы, проживающих в Костомукше. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного, группой лиц), п. "в", "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с издевательством для потерпевшего, группой лиц). Кроме того, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

По версии следствия, с 1 февраля по 5 ноября 2017 года обвиняемые, недавно переехавшие в Карелию из города Подольска Московской области, систематически применяли физическое насилие к малолетнему, избивая его; привязывали при помощи веревки к предметам интерьера квартиры, ограничивая движение, оскорбляли; умышленно издевались над малолетним, лишая его пищи в размере, достаточном для полноценной жизнедеятельности и развития ребенка, чем причинили вред здоровью средней степени тяжести.

По ходатайству следователя Следственного комитета России по Республике Карелия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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