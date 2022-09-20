Перегруженные щебнем вагоны привлекли внимание транспортной прокуратуры Карелии

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения при перевозке грузов железнодорожным транспортом.
О случаях перегруза вагонов щебнем при перемещении между коммерческими организациями в Карельскую транспортную прокуратуру сообщили представили Октябрьской железной дороги. Ведомство провело проверку и установило, что перегруз вагонов составлял более 3 тонн, что влияет на безопасность грузоперевозок и состояние железнодорожных сетей.
«Карельская транспортная прокуратура внесла представления руководителям организаций. По результатам их рассмотрения виновные сотрудники, осуществляющие погрузку вагонов, привлечены к дисциплинарной ответственности и направлены на дополнительное обучение», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее карельская транспортная прокуратура выявила нарушения на объектах железнодорожного транспорта.
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