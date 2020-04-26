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Переписка с "друзьями" обернулась для жительниц Карелии потерей денег

Новости. Криминал
12:13, 27 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились жительницы Медвежьегорского и Калевальского районов, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 26 апреля, две жительницы республики обратились к полицейским с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников.

Так, 70-летняя жительница Медвежьегорского района заявила, что лишилась средств после общения в популярной соцсети. Знакомая ей написала, что банк проводит акцию и дарит деньги. Заодно та предложила зарегистрировать пенсионерку в той же программе и получить 5 тысяч рублей. Узнав пароли, злоумышленники украли у пенсионерки 4,5 тысячи рублей.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Калевальском районе. Там от действий мошенников пострадала 54-летняя женщина. Местная жительница лишилась более 13 тысяч рублей. 

Оказалось, что аккаунты писавших были взломаны. 

Полиция Карелии призывает изучить основы интернет-безопасности, в частности, использовать сложные пароли и менять их, а также все время отдавать себе отчет в том, что взлом страницы – распространенное явление. Уловка мошенников о денежных бонусах от банка – не новая схема, следует о ней предупреждать как можно чаще всех знакомых, живущих в ритме онлайн.

Ранее пенсионерка из Карелии "продала" хозпостройку мошеннику.

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Комментарии

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кир
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В отношении пенсионеров наши люди самые подлые. Большевики знали как надо обращаться с ними, с себе подобными.
Гость
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