Переписка с "друзьями" обернулась для жительниц Карелии потерей денег

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились жительницы Медвежьегорского и Калевальского районов, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 26 апреля, две жительницы республики обратились к полицейским с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников.



Так, 70-летняя жительница Медвежьегорского района заявила, что лишилась средств после общения в популярной соцсети. Знакомая ей написала, что банк проводит акцию и дарит деньги. Заодно та предложила зарегистрировать пенсионерку в той же программе и получить 5 тысяч рублей. Узнав пароли, злоумышленники украли у пенсионерки 4,5 тысячи рублей.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Калевальском районе. Там от действий мошенников пострадала 54-летняя женщина. Местная жительница лишилась более 13 тысяч рублей.



Оказалось, что аккаунты писавших были взломаны.

Полиция Карелии призывает изучить основы интернет-безопасности, в частности, использовать сложные пароли и менять их, а также все время отдавать себе отчет в том, что взлом страницы – распространенное явление. Уловка мошенников о денежных бонусах от банка – не новая схема, следует о ней предупреждать как можно чаще всех знакомых, живущих в ритме онлайн.

Ранее пенсионерка из Карелии "продала" хозпостройку мошеннику.