Первые дворы отремонтировали в Петрозаводске

Всего этим летом будут приведены в порядок дворовые территории 71 многоквартирного дома в разных районах карельской столицы, сообщили в Петросовете.

Во дворе дома №6А на улице Антонова и во дворе двора №3 Репникова выполнено асфальтирование, обустроены парковки и освещение, установлены урны и скамейки. В настоящее время специалисты приступили к приемке работ. Контроль всех этапов ремонта совместно с администрацией города и жителями ведется депутатами Петросовета.





- Масштабные работы по обустройству дворовых территорий продолжаются. Радует, что программа "Комфортная городская среда" очень востребована у петрозаводчан – количество заявок от инициативных групп граждан с каждым годом увеличивается. До конца этого лета запланирован ремонт 71 придомовой территорий. На сегодняшний день первые два двора на Ключевой уже приведены в порядок, ведется благоустройство еще на 41-м объекте в разных районах города. Со своей стороны, депутатский корпус оказывает помощь в реализации проектов: поддерживает обратную связь с жителями, следит за выполнением каждого из этапов работ и обязательно вместе с горожанами проконтролирует конечный результат, - подчеркнул председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук.



Общая стоимость работ по благоустройству 71 двора составляет порядка 124 млн. рублей, в том числе средства субсидии из бюджетов составляет свыше 117 млн. рублей. Всего за период 2017- 2019 годов в рамках программы "Комфортная городская среда" приведено в порядок 157 дворовых территорий Петрозаводска.