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Новости. Общество
10:19, 11 Июня 2018

Первый батутный центр закрыт в Петрозаводске

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Судебные приставы опечатали батутный центр "ТутБатут", сообщает ведомство.

В межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам поступили документы о приостановлении деятельности части нежилого помещения по проспекту Ленина.

В батутном центре были выявлены многочисленные нарушения. Прокуратура обратилась с иском в городской суд Петрозаводска. Речь идет о закрытии заведения и, в качестве применения обеспечительных мер, заявлено приостановление деятельности до принятия решения по иску.

Приставы опечатали помещение, руководителю развлекательного учреждения вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение по ст.315 УК РФ - злостное неисполнение коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда.

На сегодняшний день фактическая деятельность батутного центра приостановлена, входы и выходы опечатаны судебными приставами.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-06-11 10:38:59
А где наказания тем инспекторам мчс, что подписали проект, что подписывали проверки?
Крайним оказывается как всегда бизнес. А чиновник получил зарплату, возможно получал взятку, а теперь еще и премию попросит за выявленных. Только куда он несколько лет до этого смотрел?
nae
2018-06-11 10:43:20
Leopol'd, я так думаю, что присутствует разделение труда, один получил взятку, другой получал зарплату и смотрел, а третий претендует на премию.
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