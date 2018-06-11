Первый батутный центр закрыт в Петрозаводске

Судебные приставы опечатали батутный центр "ТутБатут", сообщает ведомство.

В межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам поступили документы о приостановлении деятельности части нежилого помещения по проспекту Ленина.

В батутном центре были выявлены многочисленные нарушения. Прокуратура обратилась с иском в городской суд Петрозаводска. Речь идет о закрытии заведения и, в качестве применения обеспечительных мер, заявлено приостановление деятельности до принятия решения по иску.

Приставы опечатали помещение, руководителю развлекательного учреждения вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение по ст.315 УК РФ - злостное неисполнение коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда.

На сегодняшний день фактическая деятельность батутного центра приостановлена, входы и выходы опечатаны судебными приставами.