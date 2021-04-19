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Первый хор колхозников Карелии отмечает 85-летие

Новости. Общество
16:06, 20 Апреля 2021
фото: © Правительство Карелии
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Сегодня празднует юбилей Петровский народный хор из Спасской губы.

В Спасогубском доме культуры 20 апреля 1936 года, 85 лет назад, состоялось первое выступление самодеятельного хора колхозников. С этой даты ведёт свою историю Петровский народный хор, старейший хор Карелии, рассказали в правительстве республики.

Его создателем и руководителем был Иван Иванович Левкин — Заслуженный работник Карелии, Заслуженный артист РСФСР, на протяжении многих лет собиравший народные песни и сказания, сочинявший стихи и частушки, владевший карельским, финским и русским языками.

Петровский народный хор успешно продолжает свою творческую деятельность, возрождая и сохраняя народную культуру, используя в репертуаре певческие традиции народов Карелии.

Правительство Карелии поздравляет хор с юбилеем и желает творческих успехов, хорошего настроения и благополучия!

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