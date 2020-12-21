Первый модульный морг появился на севере Карелии (ВИДЕО)

Для Сегежской ЦРБ купили за 25 млн рублей двухсекционный модульный морг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Впервые Карелии в 2020 году для Сегежской ЦРБ приобретен двухсекционный модульный морг, который соответствует всем современным требованиям, с необходимым оборудованием - общей стоимостью 25 млн рублей. Об этом пишет глава Минздрава на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, в этом году более 53 млн рублей было выделено на ремонты моргов и на строительство новых патанатомических отделений.

Так, капитально отремонтированы помещения моргов, с отдельными зонами ковидных и нековидных аутопсий, в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска (4,5 млн рублей), в Питкяранте (12 млн рублей) и Беломорске (12 млн рублей). Произведены замены и ремонты систем отопления, внутренних сетей водопровода и канализации, вентиляции, проведены электромонтажные работы.

В ходе ремонтов моргов старая напольная кафельная плитка заменена на керамогранит. Полностью переделаны перегородки между внутренними помещениями, установлены современные потолки, позволяющие закрыть технические коммуникации, заменены внутренние двери. В соответствии с санитарными нормами созданы санпропускники, душевые кабины, санитарные комнаты, закуплены холодильные камеры и два рефрижератора. В Беломорском морге в ближайшее время также будет изготовлен и смонтирован новый постамент в траурный зал.

Ранее сообщалось, что новое здание для Бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске построят через 3 года. Отдел судебно-медицинской экспертизы расположится в районе проезда Высотный рядом с Детской республиканской больницей и Диагностическим центром.