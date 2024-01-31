Первый замглавы Петрозаводска напомнил управляющим организациям об ответственности

Михаил Ершов сообщил о ближайших проверках деревянных многоквартирных домов во всех районах города.

Как сообщили в паблике мэрии Петрозаводска, специалисты администрации проводят рейды в деревянных многоквартирных домах, чтобы проверить, как управляющие компании содержат инженерные сети. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Первый замглавы города Михаил Ершов.

Накануне мероприятия провели в Железнодорожном районе.



«За ближайшие пару недель мы планируем проверить все районы города. Каждый дом актируется, все нарушения фиксируются. Раз в несколько дней мы будем направлять копии актов в управляющие организации и Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору. В связи с этим предупреждаю управляющие организации города о прямой ответственности за подготовку многоквартирных домов к отопительному периоду», — написал Михаил Ершов.