Пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В минувший вторник, 22 сентября, в 17.26 на проспекте Ленина, на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Андропова, легковой автомобиль сбил пешехода.

ДТП произошло в момент, когда пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, а автомобиль совершал левый поворот.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", по предварительной информации, в результате ДТП пешеход получил травмы.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент наезда.