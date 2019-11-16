Пешехода сбили в Петрозаводске

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В столице Карелии "ВАЗ" сбил пешехода, сообщили в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 15 ноября в 21.20 в Петрозаводске в районе дома №34 по ул. Шотмана водитель автомобиля "ВАЗ-21140" наехал на пешехода, который двигался по проезжей части.
Пострадавшего госпитализировали. Его личность устанавливается, обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее водитель "Газели" сбил юношу в Карелии.
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