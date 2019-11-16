Пешехода сбили в Петрозаводске

В столице Карелии "ВАЗ" сбил пешехода, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 15 ноября в 21.20 в Петрозаводске в районе дома №34 по ул. Шотмана водитель автомобиля "ВАЗ-21140" наехал на пешехода, который двигался по проезжей части.

Пострадавшего госпитализировали. Его личность устанавливается, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее водитель "Газели" сбил юношу в Карелии.



