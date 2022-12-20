Пешеходов без фликеров поймали на дороге в районе Карелии и оштрафовали

В Пряжинском районе оштрафовали местного жителя, который шел по дороге без светоотражающих элементов на одежде, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД контролируют дорожную обстановку. В их поле зрения попадают не только водители, но и пешеходы.

Так, 19 декабря в Пряжинском районе пешеходы двигались в темное время суток вне населенного пункта по проезжей части без световозвращающих элементов.

Мужчина, местный житель, перешёл проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. С нарушителем проведена беседа, он привлечен инспектором к административной ответственности.

За прошлую неделю дорожные полицейские пресекли более 168 нарушений ПДД пешеходами. К административной ответственности привлечены 23 человека, которые в нарушение Правил, передвигались в темное время по дорогам вне населенных пунктов без световозвращателей, тем самым подвергнув свою жизнь опасности.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе фликеры и обеспечивать их видимость водителям транспортных средств.