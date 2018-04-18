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Новости. Экономика
10:19, 18 Апреля 2018

Петербургский международный экономический форум-2018 - ожидаемое событие весны

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Уже известны ключевые темы предстоящего в мае Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие в 2018 году было перенесено на 24-26 мая (ранее проводилось в июне) в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

Главной темой ПМЭФ-2018 станет вопрос экономики доверия. Министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин успел сообщить, что вновь избранный президент России Владимир Путин намерен в ближайшие года нарастить темп развития внутренней экономики, значительно увеличить долю инвестирования ВВП. Ключевыми задачами президент определил:

  • эффективное развитие инфраструктуры российского бизнеса;
  • освоение новых финансовых инструментов;
  • увеличение возможностей экспорта;
  • снижение временных затрат на административные процедуры;
  • качественное улучшение макроэкономических условий.

Специалисты отмечают, что по-прежнему главной задачей экономики России является увеличение доверия между населением нашей страны, государственными структурами и бизнесом. Без доверия экономический рост невозможен. Об этом и будут говорить на форуме.

"Экономика доверия" - главная тема ПМЭФ-2018.

Говоря о доверии, экономисты желают начать диалог, способный снизить противоречия, выраженные в неравенстве общества, протекционизме и не только.

В программу мероприятий включены следующие темы:

  1. Цифровизация экономики и энергетические системы будущего.

  2. Новые черты управления бизнесом.

  3. Каким предстанет перед бизнесменами потребитель нового времени и как завоевать его доверие.

  4. Изменения в частном и государственном секторах экономики.

  5. Использование современных технологий в АПК и многое другое.

Эти вопросы будут обсуждаться в процессе семинаров и лекций, посвященных разделу форума о глобальной экономике.

Запланированы обсуждения, связанные:

  • с потенциалом роста российской экономики и возможностями его использования;

  • человеческим капиталом в цифровой экономике;

  • технологиями лидерства;

  • беседами о будущем.

Ожидается большое число представителей бизнеса, планирующих посетить ПМЭФ в текущем году. В качестве лекторов выступят ведущие представители российского бизнеса (ждите выступления Олега Тинькова) и международного (лектором станет японский деятель и ученый Митио Каку).

На Молодежном экономическом форуме планируют обсудить политические и экономические вопросы с учеными и экспертами мирового уровня. Организаторы события обещают сохранить традиционные форматы проведения программных мероприятий:

  • тематические бизнес-завтраки;

  • бизнес-диалоги с представителями стран мира;

  • деловые круги, в которых примут участие сообщества ИталииСШААфрикиФинляндииИндии.

Обязательным в один из дней программы станет завтрак со Сбербанком РФ. Для удобства организации имеет смысл воспользоваться услугами аренды автомобиля с водителем или трансфера, предоставляемыми компанией Carsberry. Представители компании осуществляют транспортное обслуживание участников и гостей ПМЭФ с 2010 года. Выбрать подходящие услуги компании можно тут.

Не пропустите интереснейшие события экономического форума - будьте в курсе последних тенденций и трендов экономики России и мира!

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