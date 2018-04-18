Петербургский международный экономический форум-2018 - ожидаемое событие весны
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Уже известны ключевые темы предстоящего в мае Петербургского международного экономического форума.
Мероприятие в 2018 году было перенесено на 24-26 мая (ранее проводилось в июне) в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.
Главной темой ПМЭФ-2018 станет вопрос экономики доверия. Министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин успел сообщить, что вновь избранный президент России Владимир Путин намерен в ближайшие года нарастить темп развития внутренней экономики, значительно увеличить долю инвестирования ВВП. Ключевыми задачами президент определил:
- эффективное развитие инфраструктуры российского бизнеса;
- освоение новых финансовых инструментов;
- увеличение возможностей экспорта;
- снижение временных затрат на административные процедуры;
- качественное улучшение макроэкономических условий.
Специалисты отмечают, что по-прежнему главной задачей экономики России является увеличение доверия между населением нашей страны, государственными структурами и бизнесом. Без доверия экономический рост невозможен. Об этом и будут говорить на форуме.
"Экономика доверия" - главная тема ПМЭФ-2018.
Говоря о доверии, экономисты желают начать диалог, способный снизить противоречия, выраженные в неравенстве общества, протекционизме и не только.
В программу мероприятий включены следующие темы:
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Цифровизация экономики и энергетические системы будущего.
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Новые черты управления бизнесом.
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Каким предстанет перед бизнесменами потребитель нового времени и как завоевать его доверие.
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Изменения в частном и государственном секторах экономики.
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Использование современных технологий в АПК и многое другое.
Эти вопросы будут обсуждаться в процессе семинаров и лекций, посвященных разделу форума о глобальной экономике.
Запланированы обсуждения, связанные:
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с потенциалом роста российской экономики и возможностями его использования;
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человеческим капиталом в цифровой экономике;
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технологиями лидерства;
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беседами о будущем.
Ожидается большое число представителей бизнеса, планирующих посетить ПМЭФ в текущем году. В качестве лекторов выступят ведущие представители российского бизнеса (ждите выступления Олега Тинькова) и международного (лектором станет японский деятель и ученый Митио Каку).
На Молодежном экономическом форуме планируют обсудить политические и экономические вопросы с учеными и экспертами мирового уровня. Организаторы события обещают сохранить традиционные форматы проведения программных мероприятий:
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тематические бизнес-завтраки;
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бизнес-диалоги с представителями стран мира;
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деловые круги, в которых примут участие сообщества Италии, США, Африки, Финляндии, Индии.
Обязательным в один из дней программы станет завтрак со Сбербанком РФ. Для удобства организации имеет смысл воспользоваться услугами аренды автомобиля с водителем или трансфера, предоставляемыми компанией Carsberry. Представители компании осуществляют транспортное обслуживание участников и гостей ПМЭФ с 2010 года. Выбрать подходящие услуги компании можно тут.
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