Петербурженка похитила собственного сына из квартиры любовницы-студентки

Жительница Санкт-Петербурга похитила собственного сына и стала фигуранткой уголовного дела.

Мать похитила сына из квартиры любовницы-студентки на Товарищеском. Злоумышленницу задержали. Молодого человека отпустили, сообщает Федеральное агентство новостей.

Преступление было совершено в квартире на Товарищеском проспекте, где живет 25-летний молодой человек с девушкой.

Мать потерпевшего ворвалась в помещение в сопровождении двух мужчин. Они связали ему руки веревкой и увезли на машине в неизвестном направлении.

Сожительница похищенного сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Потерпевшего вызволили, а его мать задержали. Она стала фигурантом уголовного дела.