Петербуржец незаконно приобрел в Карелии земельные участки

Мужчина обманным путем получил права на земли в Лахденпохском районе, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Санкт-Петербурга обманным путем получил права на земельные участки в Хийтольском сельском поселении и тем самым накопил долг в 800 тысяч рублей.



Нарушитель долгое время задолженность не погашал.

Приставы отправили в суд запрос с целью взыскать землю, а копию отправили должнику.

Испугавшись потери собственности, петербуржец полностью погасил долг.

Ранее житель Карелии "ягодами" расплатился за долги по алиментам.