Петербуржец незаконно приобрел в Карелии земельные участки

Мужчина обманным путем получил права на земли в Лахденпохском районе, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Санкт-Петербурга обманным путем получил права на земельные участки в Хийтольском сельском поселении и тем самым накопил долг в 800 тысяч рублей.
Нарушитель долгое время задолженность не погашал.
Приставы отправили в суд запрос с целью взыскать землю, а копию отправили должнику.
Испугавшись потери собственности, петербуржец полностью погасил долг.
Ранее житель Карелии "ягодами" расплатился за долги по алиментам.
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