890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарка сбила пешехода на Кукковке (ВИДЕО) 2
Сегодня 13:35
Дрон зафиксировал прогулку лебедей по льду водоема в Карелии (ВИДЕО) 1
Сегодня 08:05
Виталий Красулин покидает пост директора АО "ТНС энерго Карелия" 7
Сегодня 12:06
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске 5
12.03.2020 20:28
"Время перемен пришло": Парфенчиков прокомментировал поправки в Конституцию 9
Сегодня 06:40

Петербуржец обокрал кафе в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
15:53, 13 Марта 2020
фото: © МВД Карелии
Загрузка...

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 11 марта к экипажу ДПС, дежурившему в центре Петрозаводска, обратилась работница кафе. Она пояснила, что только что из заведения был похищен ноутбук. Девушка описала приметы человека, возможно причастного к преступлению.

Неподалеку от места происшествия обнаружили подозреваемого – 28-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее работник сетевого магазина в Петрозаводске спрятал украденный алкоголь на помойке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
Новое
Сегодня 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»