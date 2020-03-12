Петербуржец обокрал кафе в центре Петрозаводска

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 11 марта к экипажу ДПС, дежурившему в центре Петрозаводска, обратилась работница кафе. Она пояснила, что только что из заведения был похищен ноутбук. Девушка описала приметы человека, возможно причастного к преступлению.

Неподалеку от места происшествия обнаружили подозреваемого – 28-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее работник сетевого магазина в Петрозаводске спрятал украденный алкоголь на помойке.