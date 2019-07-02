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Новости. Общество
16:37, 02 Июля 2019
фото: © РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко

Петербуржец поблагодарил инспектора Россельхознадзора за сообщение о заросшем травой участке в Карелии

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В адрес Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкого автономного округа поступило благодарственное письмо от Александра Гигилева из Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве.

Земельный участок, находящийся в Пряжинском районе, правообладателем которого является житель Санкт-Петербурга, был проверен на соблюдение требований земельного законодательства.

На всей площади участка (21465 кв.м.) выявлено зарастание сорной и древесной растительностью, что является следствием неосуществления на земельном участке с разрешенным использованием "для сельскохозяйственного производства" мероприятий по возделыванию сельскохозяйственных культур: не проводится вспашка, сенокошение и выпас скота, агротехнические и агрохимические мероприятия, борьба с сорными растениями.

В отношении собственника земельного участка составлен протокол по признакам административного правонарушения.

Тем не менее, Александр Гигилев выразил благодарность старшему государственному инспектору отдела организации земельного надзора Ирине Семенченя за уделённое время, необходимое для обсуждения возникшего вопроса, профессиональную консультацию по использованию земель, исполнению предписания об устранении выявленных нарушений. Александр Гигилев отметил: "К сожалению, у нас в Санкт-Петербурге, так бывает не всегда!".

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