Петербуржца обокрали при посещении Петрозаводска

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу, совершенную в отношении жителя Северной столицы, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что несколько дней гостил у приятеля, и в один из дней лишился мобильного телефона стоимостью 17 тысяч рублей.

Он пояснил, что распивал спиртные напитки в компании малознакомых граждан. Один из них попросил дать телефон позвонить, но не вернул и покинул квартиру. Потерпевший запомнил имя предполагаемого вора и смог описать его.

Сотрудник уголовного розыска установил подозреваемого, 31-летнего петрозаводчанина. Он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления и подходил под описание. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что продал телефон за 3 тысячи рублей, а незаконно вырученные средства потратил на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.