Петросян расстался с молодой любовницей, заподозрили поклонники

Поклонники юмориста Евгения Петросяна выдвинули предположение, что знаменитый артист бросил свою помощницу Татьяну Брухунову, которую в СМИ называют любовницей комика.

Некоторые пользователи сети предположили, что 73-летний артист по какой-то причине расстался со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которую в СМИ называют предполагаемой любовницей комика, пишет "Леди".

На подобный вывод фанатов натолкнули социальные сети женщины, которая младше звезды эстрады аж на 40 с лишним лет.

Согласно Teleprogramma.pro, особо внимательные фанаты Петросяна заметили, что Брухунова, находясь в Москве, много времени проводит в одиночестве: в частности, она якобы одна пила вино в ресторане. Хотя совсем недавно пара отдыхала в Сочи.

Впервые о романе с Петросяном Брухунова рассказала в декабре 2018-го. Позже СМИ выяснили, что юморист балует свою избранницу и одаривает ее роскошными подарками, которые Татьяна не стесняется показывать в инстаграме. В конце января 2019 года влюбленные впервые вышли в свет, не прячась от камер.

Ранее Петросян был более 30 лет женат на Елене Степаненко, супруги подали на развод в августе 2018-го. 16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы вынес решение о разводе Петросяна и Степаненко, однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор.