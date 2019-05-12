Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 12 Мая 2019
фото: © Instagram/bruhunova и Instagram/petrosyanevgeny

Петросян расстался с молодой любовницей, заподозрили поклонники

Загрузка...

Поклонники юмориста Евгения Петросяна выдвинули предположение, что знаменитый артист бросил свою помощницу Татьяну Брухунову, которую в СМИ называют любовницей комика.

Некоторые пользователи сети предположили, что 73-летний артист по какой-то причине расстался со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которую в СМИ называют предполагаемой любовницей комика, пишет "Леди".

На подобный вывод фанатов натолкнули социальные сети женщины, которая младше звезды эстрады аж на 40 с лишним лет.

Согласно Teleprogramma.pro, особо внимательные фанаты Петросяна заметили, что Брухунова, находясь в Москве, много времени проводит в одиночестве: в частности, она якобы одна пила вино в ресторане. Хотя совсем недавно пара отдыхала в Сочи.

Впервые о романе с Петросяном Брухунова рассказала в декабре 2018-го. Позже СМИ выяснили, что юморист балует свою избранницу и одаривает ее роскошными подарками, которые Татьяна не стесняется показывать в инстаграме. В конце января 2019 года влюбленные впервые вышли в свет, не прячась от камер.

Ранее Петросян был более 30 лет женат на Елене Степаненко, супруги подали на развод в августе 2018-го. 16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы вынес решение о разводе Петросяна и Степаненко, однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.05.2019, 11:36
Самолет Москва-Петрозаводск был вынужден кружить над Карелией
11.05.2019, 14:10
В Карелии умерла сотрудница районной администрации
07.05.2019, 13:52
ФОТО: Мертвые в поселке Карелии остановили лесорубов
11.05.2019, 21:40
Светлана Лобода показала "трюки" с силиконовыми частями тела
06.05.2019, 12:45
ВИДЕО: В Петрозаводске произошло групповое ДТП
08.05.2019, 12:28
Последнее письмо из "ада"

Аналитика

08.05.2019 15:01
Капитал
Карелия увеличит расходы по всем направлениям 1
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
Недоделки без переделки 1
07.05.2019 10:53
Виталий Красулин: "С властью мы находим полное понимание"
06.05.2019 10:45
"Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу" 3
06.05.2019 09:54
"Всем слоям не угодишь" 3
06.05.2019 09:31
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2019 12:28
Личное мнение
Последнее письмо из "ада" 32
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 3
07.05.2019 13:49
"Я ремонтирую людей" 1
30.04.2019 14:26
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
архив чтиво

Медиа

Бессмертный полк 2019
09.05.2019 15:12
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»