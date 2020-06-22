Петросовет сообщает об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворов

Управляющие организации и ТСЖ смогут подать свои заявки на 2021 год до 1 сентября текущего года, сообщили в Петросовете.

Корректировка сроков связана с поправками, которые внесены в государственную программу Карелии "Формирование современной городской среды".

Согласно внесенным изменениям для участия в конкурсном отборе на следующий год необходимо представить заявку в администрацию города не позднее 1 сентября.



Проекты на рассмотрение общественной комиссии предоставляются администрацией не позднее 5 октября. Далее в срок до 10 октября 2020 года общественная комиссия определит победителей конкурса.

Напомним, этим летом будут приведены в порядок дворовые территории 71 многоквартирного дома в разных районах карельской столицы.