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Петросовет вычеркнул из программы приватизации здание заброшенной школы на Волховской

Новости. Общество
15:31, 17 Февраля 2021
фото: rk.karelia.ru
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Депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить из программы приватизации заброшенное здание школы на улице Волховской.

Городские парламентарии проголосовали за исключение заброшенного здания петрозаводской школы, расположенного по адресу Волховская, 10 из программы приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

"Данное решение позволит  проработать возможные варианты использования объекта и принять вместе с горожанами консолидированное решение. Обсудить дальнейшую судьбу заброшенного типового здания общеобразовательного учреждения, построенного в 1939 году, городские власти и общественность планируют в рамках профильной рабочей группы, которая будет создана в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте Петросовета.

Напомним, здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия. 

Депутат Петросовета Галина Васильева обращалась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10. 

 

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Комментарии

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Жуки
2021-02-17 16:01:48
Позор комментариям Букалева Вконтакте.
Понятно, кого вы не баните, а кого в ЧС добавляете.
Leopol'd
2021-02-17 16:00:22
Молодцы! Развалюхи должны стоять десятилетиями в городе. Устрашать врагов!
театральный критик
2021-02-17 15:35:50
Да пофиг. В сентябре без них порешаем
Гость
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