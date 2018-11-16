Петросовет выступил против запрета размещения рекламных штендеров

Новости по теме
Загрузка...
Депутаты Петросовета выступили против ряда поправок к Правилам благоустройства города, предлагаемых администрацией.
Дискуссия на эту тему разгорелась на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Петросовета.
Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Сергей Воробьев заявил, что запрет на размещение штендеров на улицах ущемляет права представителей малого бизнеса. У многих из них нет свободных средств на дорогостоящую рекламу, поэтому штендер - единственная возможность рассказать потребителю о своих услугах, считает Воробев.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
13.11.2018, 09:00
10.11.2018, 10:20
13.11.2018, 08:05
Аналитика
14.11.2018 17:18
Обществоведение
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
09.11.2018 11:37
08.11.2018 09:50
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
14.11.2018 21:46
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии