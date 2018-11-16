Петросовет выступил против запрета размещения рекламных штендеров

Депутаты Петросовета выступили против ряда поправок к Правилам благоустройства города, предлагаемых администрацией.

Дискуссия на эту тему разгорелась на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Петросовета.

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Сергей Воробьев заявил, что запрет на размещение штендеров на улицах ущемляет права представителей малого бизнеса. У многих из них нет свободных средств на дорогостоящую рекламу, поэтому штендер - единственная возможность рассказать потребителю о своих услугах, считает Воробев.

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