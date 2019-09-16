Петрозаводчан приглашают метнуть копье

На следующей неделе пройдет юбилейный фестиваль "Серебряное копьё", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Соревнования пройдут 27-29 сентября на стадионе "Юность".



Организаторы фестиваля по метанию копья приглашают всех желающих не только посмотреть, как искусно владеют спортивным снарядом настоящие мастера, но и самим попробовать покорить "Серебряное копьё".

Впервые турнир был организован в Петрозаводске в год московской Олимпиады.

Заявки принимаются на электронную почту sprint3@bk.ru.