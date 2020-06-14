Петрозаводчан, задолжавших за жилье более полумиллиона рублей, хотят выселить

Администрация продолжает работу по выселению граждан, имеющих значительную задолженность за оплату жилого помещения.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, более шести месяцев наниматели одной из квартир дома № 9 по Сегежской улице без уважительных причин не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги.



Сумма долга превысила полмиллиона рублей.



В четверг, 18 июня, в Петрозаводском городском суде состоится первое судебное заседание по выселению граждан из указанного жилого помещения.

Напомним, выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске собирают деньги на "свой угол".