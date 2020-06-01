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Выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске собирают деньги на "свой угол"

Новости. Общество
12:02, 02 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Продолжается сбор средства на жилье Нине Туга, которую собственник выселил на улицу из общежития, где она прожила почти четверть века.

Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в общежитии на Володарского, 44.

На сегодняшний день собственник общежития - компания "Петрозаводскстрой" начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.
Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга, единственным источником дохода которой является пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга и пытаются собрать деньги на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями неравнодушных людей и при поддержке министра образования Карелии Романа Голубева удалось найти бывшей учительнице временный угол.

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.
Если у вас будет желание помочь пенсионерке, то реквизиты для перевода есть в группе помощи, а также вы можете помочь, придя на концерт и купив билет за 100 рублей.

"До окончания сбора осталось 29 дней! Нина Адольфовна тяжело переносит свою бездомность, переживает за свое будущее и надеется на нашу с вами помощь", - сообщается в группе помощи.

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