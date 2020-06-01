Выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске собирают деньги на "свой угол"

Продолжается сбор средства на жилье Нине Туга, которую собственник выселил на улицу из общежития, где она прожила почти четверть века.

Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в общежитии на Володарского, 44.

На сегодняшний день собственник общежития - компания "Петрозаводскстрой" начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга, единственным источником дохода которой является пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга и пытаются собрать деньги на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями неравнодушных людей и при поддержке министра образования Карелии Романа Голубева удалось найти бывшей учительнице временный угол.

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.

Если у вас будет желание помочь пенсионерке, то реквизиты для перевода есть в группе помощи, а также вы можете помочь, придя на концерт и купив билет за 100 рублей.

"До окончания сбора осталось 29 дней! Нина Адольфовна тяжело переносит свою бездомность, переживает за свое будущее и надеется на нашу с вами помощь", - сообщается в группе помощи.