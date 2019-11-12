Петрозаводчанам дали три дня для выбора сквера под благоустройство

Стартовало рейтинговое голосование за общественные территории по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили в Петросовете.

Выбрать парки и скверы, которые предстоит благоустроить в 2020 году, можно в течение трех дней. Депутаты Петросовета приглашают горожан поддержать один из проектов благоустройства общественных территорий.

Рейтинговое голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" (национальный проект “Жилье и городская среда") проходит на сайте информагентства "Республика". с 9:00 12 ноября по 17:00 14 ноября.

В перечень вошли 39 проектов, представленных горожанами в начале 2018 года. Ознакомиться с их описанием можно в разделе "Комфортная городская среда" на сайте администрации.

По итогам голосования будет составлен рейтинг парков и скверов, которые предстоит благоустроить в 2020 году.