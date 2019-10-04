Петрозаводчанам предлагают привиться от гриппа на сельхозярмарке

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В октябре сделать прививки от гриппа можно в мобильных прививочных пунктах, сообщили в Минздраве Карелии.
С 4 по 13 октября такой пункт будет работать на площадке сельскохозяйственной ярмарки на Октябрьском проспекте, с 15 по 22 октября – возле торгового центра "Добрыня" на ул. Ровио, с 17 по 27 октября – возле ТРК "Лотос Плаза" на Лесном проспекте.
В рамках национального календаря профилактических прививок в преддверии эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ планируется привить почти половину жителей республики.
Привиться от гриппа можно бесплатно в территориальной поликлинике по месту жительства.
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