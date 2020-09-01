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Петрозаводчане на следующей неделе останутся без горячей воды

Новости. Общество
15:00, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Временные неудобства коснутся жителей нескольких домов в Центре, на Кукковке и в Первомайском районе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В понедельник, 7 сентября, с 10.00 до 18.00 горячее водоснабжение отключат на Железнодорожной улице в домах №№ 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10.

В среду, 9 сентября, с 9.00 до 18.00 временные неудобства коснутся жителей домов №№ 24, 26, 28, 30, 32, и 34 на Балтийской улице.

А 10 сентября с 9.00 до 18.00 горячей воды не будет в доме № 30 на проспекте Ленина и в доме № 47 на Красной улице.

Временные неудобства потребителей связаны с подключением коммуникаций к новым объектам и модернизацией систем теплоснабжения. Работы ведёт АО ПКС "Тепловые сети".

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Комментарии

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Off
2020-09-02 15:35:46
НовоКиры ,никогда не моются .У них грязь сама отваливается .
кир
2020-09-02 15:31:19
Всегда так было. Это нашенское, родное. Будет и впредь. Самобытные, пока ещё в автономиии, денег немного не хотят из Москвы нытьём выклянчить. Чтобы горячая вода круглый год поступала потребителям.
zanoza
2020-09-02 15:14:35
Что-то поздно модернизируются тепловые сети, отопительный сезон впору открывать, а сети не готовы.
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