Петрозаводчане согласились с запретом размещения рекламы на крышах и заборах

Петрозаводчане одобрили изменение городских правил благоустройства, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новшества касаются запрета на размещение рекламной информации на определенных конструкциях и сооружениях.

Накануне в администрации Петрозаводска прошли публичные слушания, участники которых рассмотрели проект решения Петросовета о внесении изменений в действующие правила благоустройства.

Изменения касаются пункта 7.1 статьи четвертой правил.

Его предлагается изложить в следующей редакции: "Запрещается размещение объявлений, листовок, плакатов, афиш, информационных конструкций на цоколях зданий, заборах и других сооружениях, на ограждениях любого типа, крышах домов (скатных кровлях)".

Участники слушаний единогласно поддержали проект. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер, окончательное решение будет принято на сессии городского совета.