Петрозаводчане требуют наказать маршрутчика за проезд на красный сигнал светофора

Днем 9 числа шофер пассажирского автобуса пересек перекресток в центре города на зеленый свет для пешеходов.

В четверг, 9 ноября, в 17.10, водитель маршрутки пересек перекресток улиц Кирова и Вольная на красный сигнал светофора. Об инциденте стало известно от анонимного пользователя сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии».



«Знатоки, подскажите, пожалуйста, можно ли привлечь к ответственности (штрафу, например) водителя автобуса. Проехал на откровенно красный сигнал светофора. Есть только номер маршрута, номер автобуса не запомнили. В ГИБДД не могу дозвониться, чтоб узнать», — написал петрозаводчанин.



Отметим, момент нарушения правил попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».