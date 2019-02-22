Петрозаводчанин купил мошенникам коньяк и перевел 15 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратился 59-летний работник одной из медицинских организаций с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Когда мужчина находился на рабочем месте, к нему по мобильному телефону обратилась руководитель. Она дала поручение – съездить в петрозаводский филиал одной из госструктур и осмотреть оргтехнику. Как пояснила начальница, ей поступило выгодное предложение из той самой структуры – взять в пользование несколько единиц офисного оборудования.

Исполнитель отправился по указанному адресу, а по дороге получил звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником того самого органа исполнительной власти и попросил зайти в магазин за бутылкой коньяка и шампанского. Также его попросили пополнить счета трех номеров. Мужчина выполнил поручения и лишился 16 тысяч рублей. Он понял, что его обманули.

В настоящее время полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.