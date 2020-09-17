Петрозаводчанин лишился 143 тысяч рублей, скачав на телефон приложение

В полицию обратился 28-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал полицейским, как неожиданно для себя стал жертвой мошенников. Мужчине позвонили и сообщили, что с его кредитной карты пытаются похитить деньги. Лжеработники банка пояснили, что есть два выхода из данной ситуации. Первый – они заблокируют карту на полгода. Срок достаточно большой и якобы выплачивать проценты не удастся: долг будет расти. А при выборе второго варианта нужно будет лишь скачать приложение удаленного доступа к смартфону. Горожанин выбрал последнее.

Затем житель карельской столицы в реальном времени наблюдал, как мошенники переводят деньги с его кредитной карты. И только через некоторое время проверил: нового счета у него не появилось. Тогда мужчина понял, что его обманули телефонные аферисты, и обратился в полицию. У него похитили более 143 тысяч рублей.



Проводится проверка.

Напомним, в Карелии пенсионер набрал кредитов и отдал около 3 млн телефонным мошенникам.