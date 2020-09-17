Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Около 1,3 тысячи школьников в Карелии переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19
17.09.2020 18:40
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час 3
Сегодня 15:55
Пивненко рассказала про "жуликов", которые возводили объекты к юбилею Карелии 12
Сегодня 10:53
Еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19 1
Сегодня 09:27
В Петрозаводске автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:22

Петрозаводчанин лишился 143 тысяч рублей, скачав на телефон приложение

Новости. Криминал
18:20, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию обратился 28-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал полицейским, как неожиданно для себя стал жертвой мошенников. Мужчине позвонили и сообщили, что с его кредитной карты пытаются похитить деньги. Лжеработники банка пояснили, что есть два выхода из данной ситуации. Первый – они заблокируют карту на полгода. Срок достаточно большой и якобы выплачивать проценты не удастся: долг будет расти. А при выборе второго варианта нужно будет лишь скачать приложение удаленного доступа к смартфону.  Горожанин выбрал последнее.

Затем житель карельской столицы в реальном времени наблюдал, как мошенники переводят деньги с его кредитной карты. И только через некоторое время проверил: нового счета у него не появилось. Тогда мужчина понял, что его обманули телефонные аферисты, и обратился в полицию. У него похитили более 143 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Напомним, в Карелии пенсионер набрал кредитов и отдал около 3 млн телефонным мошенникам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 2
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 6
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 15
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»