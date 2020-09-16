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В Карелии пенсионер набрал кредитов и отдал около 3 млн телефонным мошенникам

Новости. Криминал
11:51, 17 Сентября 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Житель Карелии стал очередной жертвой лжеработников банка.

По сообщению МВД республики, 15 сентября, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску обратился мужчина, который заявил об обмане. Еще неделю назад ему позвонили как будто бы из банка. Злоумышленник, назвав некое имя и должность, встревожил абонента: "С Вашего счета пытаются списать деньги под залог квартиры и автомобиля! Следует срочно перевести сбережения на безопасный счет".

Пенсионера убедили, что ситуация требует немедленных действий. Опомниться не давали, запрещали кому-либо рассказывать о том, что происходит. Думая, что выполняет требования официальной структуры, житель Карелии на протяжении нескольких дней обналичивал собственные сбережения и переводил их на ресурсы, продиктованные неизвестными. Вскоре накопления, полученные от продажи недвижимости, около 1 миллиона 400 тысяч рублей, закончились. Но тревожные звонки продолжились. По новой легенде, следовало переводить все новые и новые деньги. Будто бы внутри учреждения завелся "крот", который оформил на гражданина миллионный кредит, и для поимки преступника нужно подпитывать посторонние счета.

Тогда растерянный мужчина обратился в четыре различных банка. Каждый из них предоставил ему кредит. В итоге до 14 сентября житель республики в общей сложности направил более 2 миллионов 720 тысяч рублей в неизвестное ему направление. Для этого, к слову, ему пришлось воспользоваться банкоматами в разных городах – этого требовали абоненты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление конкретных обстоятельств происшествия. Потерпевший, не имеющий работы, не знает, каким образом будет отвечать по кредитным обязательствам.

Ранее счета жителей Карелии за несколько дней опустели благодаря мошенникам на 1,7 млн рублей.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-17 12:10:50
С мошенниками у нас не очень-то ведётся борьба, они же не террористы и экстремисты, пусть себе грабят стариков.
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