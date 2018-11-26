Петрозаводчанин лишился телефона и денег после поездки в такси

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в день происшествия возвращался домой на такси. В квартире обнаружил, что забыл телефон в машине. Гражданин перезвонил таксисту, однако тот сказал, что не находил телефон. Вскоре заявитель обнаружил, что с его банковского счета похищены деньги, и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили 42-летнего подозреваемого. По версии следствия, в тот день он ехал в такси, заметил на сиденье мобильный телефон и похитил его.

Мужчина вставил в свой гаджет сим-карту владельца и с помощью смс перевел на счет 8 тысяч рублей. В настоящее время похищенный мобильный изъят и будет возвращен владельцу.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.