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Петрозаводчанин накупил продуктов для мошенника

Новости. Криминал
10:48, 23 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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В полицию обратился 39-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что стал жертвой обмана и лишился денег.

Он нашел на популярном сайте информацию о вакансии. Якобы, в одно из учреждений города требовался личный водитель. В ходе переписки с автором объявления он узнал адрес, куда следовало подъехать.

Лжеработодатель попросил горожанина купить в магазине продукты, а также пополнить счета двух мобильных телефонов на 2,5 тысячи рублей.

Петрозаводчанин выполнил все условия и пришел в условленное место, но там его никто не ждал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов. Тщательно проверяйте информацию, полученную из интернета, и не торопитесь переводить деньги за товар или услуги, не получив никаких гарантий.

Ранее в Петрозаводске продавец тумбочки во время интернет-сделки лишился 140 тысяч рублей.

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