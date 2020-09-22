Петрозаводчанин накупил продуктов для мошенника

В полицию обратился 39-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что стал жертвой обмана и лишился денег.

Он нашел на популярном сайте информацию о вакансии. Якобы, в одно из учреждений города требовался личный водитель. В ходе переписки с автором объявления он узнал адрес, куда следовало подъехать.



Лжеработодатель попросил горожанина купить в магазине продукты, а также пополнить счета двух мобильных телефонов на 2,5 тысячи рублей.



Петрозаводчанин выполнил все условия и пришел в условленное место, но там его никто не ждал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов. Тщательно проверяйте информацию, полученную из интернета, и не торопитесь переводить деньги за товар или услуги, не получив никаких гарантий.

Ранее в Петрозаводске продавец тумбочки во время интернет-сделки лишился 140 тысяч рублей.